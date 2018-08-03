Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbetçi Küçük Kızı Görünce Aracını Durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisine seslenen gurbetçi küçük kız için makam aracını durdurdu.

Dün YAŞ toplantısı öncesinde YAŞ üyeleri ile birlikte Anıtkabir'deki törene katıldıktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte YAŞ toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye önünde bulunan Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden gurbetçi bir ailenin küçük kızı Sude'nin "Recep dede" diye seslenmesine kayıtsız kalmadı. Aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'den gelen gurbetçi ailenin çocukları ile bir süre sohbet edip, onlara oyuncak hediye etti. O anlar gurbetçi ailenin cep telefonu kamerasına yansırken, küçük kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görünce ağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Neden ağlıyor?" sorusu üzerine küçük kızların annesi, "İkisi de sizi çok seviyorlar" diye cevap verdi. Ağlayan küçük kızı öperek sakinleştiren Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ANKARA