Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçi küçük kızı görünce aracını durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine kendisine "Recep Dede" diye seslenen gurbetçi küçük kız için makam aracını durdurdu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisine seslenen gurbetçi küçük kız için makam aracını durdurdu.

Dün, YAŞ toplantısı öncesinde YAŞ üyeleri ile birlikte Anıtkabir'deki törene katıldıktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte YAŞ toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye önünde bulunan Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden gurbetçi ailenin küçük kızı Sude'nin "Recep Dede" diye seslenmesine kayıtsız kalmadı.

Aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'den gelen gurbetçi ailenin çocukları ile bir süre sohbet etti ve onlara oyuncak hediye etti. O anlar gurbetçi ailenin cep telefonu kamerasına yansırken, küçük kızın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görünce ağladığı görülüyor. Küçük kızın annesine "Neden ağlıyor" diye sorması üzerine küçük kızların annesi ise "İkisi de sizi çok seviyorlar" diye cevap verdi. Ağlayan küçük kızı öperek sakinleştiren Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.