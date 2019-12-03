Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu.
03.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:39
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu. (1)
Kaynak: AA