Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla AK Güneysu İlçe Başkanlığı'nın önünden geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki programların ardından Güneysu'ya geldi.
25.08.2019 20:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla AK Güneysu İlçe Başkanlığı'nın önünden geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki programların ardından Güneysu'ya geldi.
Kaynak: AA