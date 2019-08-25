Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla AK Güneysu İlçe Başkanlığı'nın önünden geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki programların ardından Güneysu'ya geldi.

25.08.2019 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla AK Güneysu İlçe Başkanlığı'nın önünden geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki programların ardından Güneysu'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi
Kaynak: AA
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