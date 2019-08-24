Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da vatandaşlara hitap etti - RİZE
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracı alana gelişi -Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgisi -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüse binmesi -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması -Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracı...
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracı alana gelişi
-Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgisi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüse binmesi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracı ile alandan ayrılması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da otobüsten vatandaşlara hitap etti.