Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da
Alanda bekleyen vatandaşlar Camiden genel plan görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleketi Güneysu'ya geldi, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
24.08.2019 14:01
Alanda bekleyen vatandaşlar
Camiden genel plan görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleketi Güneysu'ya geldi, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Kaynak: AA