Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da

Alanda bekleyen vatandaşlar Camiden genel plan görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleketi Güneysu'ya geldi, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

24.08.2019 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da

Alanda bekleyen vatandaşlar

Camiden genel plan görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının geçişi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleketi Güneysu'ya geldi, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da
Kaynak: AA
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