Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi"nin ardından basın toplantısı düzenledi.
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi"nin ardından basın toplantısı düzenledi. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı