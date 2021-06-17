Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi"nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi"nin ardından basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum. - Haberler
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