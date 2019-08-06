Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez."
06.08.2019 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez."
Kaynak: AA