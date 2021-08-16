Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Byeong-Seug'u kabul etti
Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug'u kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong- Seug'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı