Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Byeong-Seug'u kabul etti
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Byeong-Seug'u kabul etti

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Byeong-Seug'u kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug'u kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug'u kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong- Seug'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.


Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Byeong-Seug'u kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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