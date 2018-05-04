Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Dönüşü Uçakta Cumhur İttifakı Protokolünü İmzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’deki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta Cumhur İttifakı Protokolünü imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta Cumhur İttifakı Protokolünü imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki temaslarının ardından bugün akşam saatlerinde yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolünü uçakta imzaladı. Havalimanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geçti. - İSTANBUL