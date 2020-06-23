Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.
23.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:56
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Moon görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.
Kaynak: AA