Güney Kore'de Olan Erdoğan, Ayla Filminin Gerçek Kahramanı ile Bir Araya Geldi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

OTELDE BİR ARAYA GELDİLER

Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi

AYLA FİLMİNİN KONUSU

Yarım yüzyıl önce yaşanan gerçek bir öyküye dayanan, Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ölümde kurtardığı minik Ayla'nın hayatından kesitler sunan film, beyaz perde de büyük ilgi görmüştü. Film, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı.

1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler.