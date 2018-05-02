Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de Terlik Giyip Çay İçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve eşi Kim Jung-sook, akşam yemeği öncesinde Kore Evi'nde çay ikram etti.

MOON, EMİNE ERDOĞAN'A ŞEMSİYE TUTTU

Erdoğan ve Moon çifti bir süre yağmur altında bahçede yürüyüş yaptı. Bu sırada Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un eşi Kim, Emine Erdoğan'a şemsiye tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise kendi şemsiyelerini taşıdılar.

Kore Evi'nin girişinde ayakkabılarını çıkartarak terlik giyen iki lider ve eşleri, burada çay içerek sohbet etti.