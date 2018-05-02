İstiklal Marşı Okunurken Güney Kore Liderinden Asker Selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de resmi törenle karşılandı.

Özbekistan temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı.

GÜNEY KORE CUMHURBAŞKANI ASKER SELAMI VERDİ

"Mavi Ev" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkati çekti.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

İki ülke arasında imzalanan anlaşma töreni sonrasında, Türkiye ile Güney Kore tarafından ortak bir açıklama yayımlandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMA

Açıklamada, iki liderin, Kore Cumhuriyeti'nin özgürlüğü ve demokrasisi uğruna Türkiye ve Kore Cumhuriyeti'nin, Kore Savaşı'nda birlikte verdikleri mücadeleden kuvvet alan kardeşliğe dayalı iş birliğinin güçlendirildiği, iki halk arasındaki ortak tarihi ve duygusal bağlara büyük değer atfedildiği kaydedildi.

KÖPRÜ PROJESİ

Ülkeler arasında başarılı altyapı iş birliğinin sembolü haline gelen ve Koreli şirketlerin yer aldığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Çanakkale 1915 Köprüsü projesinin hızla ilerlemesinden duyulan memnuniyetin belirtildiği açıklamada, "Ayrıca ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabalarını sürdürme hususunda anlaşmışlardır." bilgisi aktarıldı.