Kore Liderinin Tarihi Görüşmesine Erdoğan'dan İlk Yorum: Korkuları Ortadan Kaldırdı

Başkent Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider, toplantının basına açık kısmında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in görüşmesine ilişkin, "Dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder." dedi.

Güney Kore liderinin konuşmasından öne çıkanlar:

"ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"

"Uzak mesafeye rağmen gelen kardeş ülke Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve değerli konukları, Kore'ye tekrar hoş geldiniz diyorum." ifadesiyle konuşmasına başlayan Moon, baş başa görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yükseltilmesi ve Kore Yarımadası konularına yönelik çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

"TİCARET VE YATIRIM İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR"

Tarihsel ve kültürel bağlardan yararlanarak Türkiye ve Kore'nin devamlı iş birliğini sürdürdüğünü vurgulayan Moon, "Bu süreçte iş birliğimizi çok güzel temaslarla devam ettirmekteyiz. 2012'de Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle iki ülkeye yarar sağlayacak ticaret ve yatırım iş birliği de sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ ULUSLARARASI ALANA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Türkiye ve Güney Kore'nin altyapı, enerji, bilim, teknoloji ve savunma sanayi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirerek ilişkilerine derinlik kazandırdığına dikkati çeken Moon, şunları kaydetti:

"Dördüncü sanayi devrimi çerçevesinde geleceğe yönelik iş birliğimizi derinlemesine sağlamlaştırarak devam ettirmek istiyoruz. G20 ve MİKTA üyesi iki sorumlu ülke olarak, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğimizi uluslararası alana taşıyarak birbirimizi desteklemek ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz."

Moon ayrıca, heyetler arası toplantılarda, iki ülkenin iş birliğini derinlemesine geliştirmesini sağlayacak yollar üzerinde fikir alışverişi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"DÜNYADAKİ KORKULARI ORTADAN KALDIRAN BİR GÖRÜŞME OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, "Sayın Başkan, öncelikle geldiğimiz andan itibaren şu ana kadar gösterilen ev sahipliğine çok çok teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Her şeyden önce Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yapılan, dünya barışına çok ciddi katkısı olacak görüşme dolayısıyla şahsı ve milleti adına tebriklerini ileten Erdoğan, "Zira dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz sebebiyle sizleri tebrik ediyoruz. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, özellikle bu sürecin Kuzey Kore'nin farklı ülkelerle de görüşmelerini devam ettirirse çok daha olumlu görüşmelere vesile olacağına işaret ederek, "Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİ VE İLERİ TEKNOLOJİDE BİRLİKTE YAPABİLECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Güney Kore ve Türkiye ilişkilerinin özellikle son dönemde çok iyi bir noktada olduğunu belirten Erdoğan, yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olunduğunu söyledi.

Bunu yeterli bulmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki bu çok daha ileri bir konuma ulaşsın. Her iki ülkenin gerek nüfus potansiyeli gerekse şu anda G-20 içerisindeki iki ülke olarak bunu yükseltmesi gereklidir diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye ve Güney Kore'nin toplam nüfusuna baktığımız zaman 132 milyon nüfusa sahibiz. 132 milyon, böyle bir nüfus potansiyeline gerçekten bu ticaret hacmi çok düşük. Bu 10-15 milyar dolara niye ulaşmasın? Özellikle de başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var."