Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in görüşmesine ilişkin, "Dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder." dedi.

Başkent Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider, toplantının basına açık kısmında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, "Sayın Başkan, öncelikle geldiğimiz andan itibaren şu ana kadar gösterilen ev sahipliğine çok çok teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Her şeyden önce Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yapılan, dünya barışına çok ciddi katkısı olacak görüşme dolayısıyla şahsı ve milleti adına tebriklerini ileten Erdoğan, "Zira dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz sebebiyle sizleri tebrik ediyoruz. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, özellikle bu sürecin Kuzey Kore'nin farklı ülkelerle de görüşmelerini devam ettirirse çok daha olumlu görüşmelere vesile olacağına işaret ederek, "Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"Savunma sanayi ve ileri teknolojide birlikte yapabileceğimiz çok şey var"

Güney Kore ve Türkiye ilişkilerinin özellikle son dönemde çok iyi bir noktada olduğunu belirten Erdoğan, yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olunduğunu söyledi.

Bunu yeterli bulmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki bu çok daha ileri bir konuma ulaşsın. Her iki ülkenin gerek nüfus potansiyeli gerekse şu anda G-20 içerisindeki iki ülke olarak bunu yükseltmesi gereklidir diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye ve Güney Kore'nin toplam nüfusuna baktığımız zaman 132 milyon nüfusa sahibiz. 132 milyon, böyle bir nüfus potansiyeline gerçekten bu ticaret hacmi çok düşük. Bu 10-15 milyar dolara niye ulaşmasın? Özellikle de başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Moon'un açıklamaları sonrasında iki ülke arasındaki heyetler arası görüşme basına kapalı devam ediyor.

Heyetler arası görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.