Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak." - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak."

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

 Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title