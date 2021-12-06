Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
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