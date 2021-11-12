(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GÜNEŞİN YENİDEN DOĞUDAN DOĞMAYA BAŞLAYACAĞI VAKİTLER YAKINDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatıyla bundan sonra daha hızlı özellikle ısrarla kök salacak büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir" dedi.

"ZİRVEDE AİLE MECLİSİMİZİN DÖNEM BAŞKANLIĞINI AZERBAYCAN'DAN DEVRALDIK"

"KARDEŞLER ARASINDAKİ KALBİ DAYANIŞMANIN VE MUHABBETİN ÖNÜNDE HİÇ ENGEL DURAMAZ"

"ARTIK ADAMIZ İNŞALLAH ULUSLARARASI TOPLANTILARINDA ODAK NOKTASI HALİNE GELECEKTİR"

AFRİKA'YA AŞI

Basın toplantısının ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılan liderlerle akşam yemeğine geçti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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