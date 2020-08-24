Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi, hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum.
24.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi, hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum."
Kaynak: AA