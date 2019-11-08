Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken, selamlaşırken, musafaha yaparken bir kez daha millet olmanın, ümmet olmanın şuuruna ereriz."

08.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken, selamlaşırken, musafaha yaparken bir kez daha millet olmanın, ümmet olmanın şuuruna ereriz."

Kaynak: AA
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