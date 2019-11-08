Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken, selamlaşırken, musafaha yaparken bir kez daha millet olmanın, ümmet olmanın şuuruna ereriz."
08.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken, selamlaşırken, musafaha yaparken bir kez daha millet olmanın, ümmet olmanın şuuruna ereriz."
Kaynak: AA