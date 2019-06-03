Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür"

"Ülkemizle ile ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı; milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir"

"Hep beraber ülkemizi bu cendereden çıkaracağız"

"Verdiğimiz sözleri planlı bir şekilde gerçekleştireceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaynak: İHA