Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür" "Ülkemizle ile ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür"
"Ülkemizle ile ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı; milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir"
"Hep beraber ülkemizi bu cendereden çıkaracağız"
"Verdiğimiz sözleri planlı bir şekilde gerçekleştireceğiz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaynak: İHA
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