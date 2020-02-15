Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

15.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı , 'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kamuran Taşbilek ile Belediye Başkanı 'e tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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