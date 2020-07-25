Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu'nun aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 kilometre kısalttı. Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk.Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz. Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yaptığımız yollar ve köprülerle her noktaya ulaşan yük ve yolcu trenlerimizle ülkemizi ve dünyayı saran havayolu ağlarımızla limanlarımızla uydularımızla ve diğer tüm altyapı projelerimizle adım adım hedeflerimize yürüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA