Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız." - İSTANBUL.
07.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız." - İSTANBUL
Kaynak: AA