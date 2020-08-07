Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız." - İSTANBUL.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız." - İSTANBUL Kaynak: AA