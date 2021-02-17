Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz"

17.02.2021 20:06 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:14

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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