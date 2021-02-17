Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu