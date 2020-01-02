Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Büyükelçisini kabul etti
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Büyükelçisini kabul etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u kabul etti.

02.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Büyükelçisini kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Barrios'un bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler