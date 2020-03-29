Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı böyle dinledi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Granada'da okunan ezanı dinlediği anları Twitter'dan hesabından paylaştı.
29.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:35
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Granada'da okunan ezanı dinlediği anları Twitter'dan hesabından paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Granada'da okunan ezanı dinlediği anları paylaştı. İletişim Başkanı Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken. Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA