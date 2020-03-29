CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRANADA'DA OKUNAN EZANI DİNLEDİ
Orhan OĞUZ/İSTANBUL DHAİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.
29.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:06
Orhan OĞUZ/İSTANBUL DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü: --------------
-Erdoğan'ın paylaşılan videosu
Kaynak: DHA