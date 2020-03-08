Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı...Şehit annesi Hanife Baysan o anları anlattı
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Recep Tayyip Erdoğan, Hanife

Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı...Şehit annesi Hanife Baysan o anları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı.

08.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı...Şehit annesi Hanife Baysan o anları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı...Şehit annesi Hanife Baysan o anları anlattı

DÜZCE - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı. Videoda konuşan Şehit Annesi Hanife Baysan o anları anlatarak, "Bizim videomuz görünce Cumhurbaşkanımız duygulandı. Bizi de gördüğüne mutlu oldu, memnun oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında yayınlanan 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu seyrederken duygusal anlar yaşadı. Videosu yayınlanan ve aynı zamanda salonda bulunan 15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezine yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi Hanife Baysan hatırlandıkları için memnun olduğunu söyledi.

Salonda yaşananları İHA'ya anlatan şehit annesi Hanife Baysan, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın misafiriydik. Bizim resimlerimizi gösterince Cumhurbaşkanımız duygulandı, mutlu oldu bizi gördüğüne memnun oldu. Hep beraber resim çektirdik onunla çokta kalabalıktı Çok güzel geçti. Heyecanlı çok güzeldi. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin ilgisinden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir günde cumhurbaşkanımız bizi yalnız bırakmadı, eşi de öyle çok mutlu etti" dedi.

Anne Hanife Baysan iki duyguyu bir arada yaşadığını belirterek "Hatırlanmak çok güzel özel bir yere koydular bizi, çok gelen oldu elimizi öptü. Hem güzel hem üzülüyorsun yani her ikisini bir arada yaşıyorsun" diye konuştu.

Videoda Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi Hanife Baysan gözyaşları içinde oğlunun bir grup çocuğa bakarak onların hayatlarını düzeltmelerini sağladığını ve o çocukların cenazeye gelerek elini öptüğünü anlatıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı...Şehit annesi Hanife Baysan o anları anlattı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı...Şehit annesi Hanife Baysan o anları anlattı

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