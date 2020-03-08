Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel Haliç Kongre Merkezinde "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programını düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı video salonda bulunan konuklara duygusal anlar yaşattı. Duygulandıran video karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı