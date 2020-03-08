Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, 8 Mart

Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

08.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel Haliç Kongre Merkezinde "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programını düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı video salonda bulunan konuklara duygusal anlar yaşattı. Duygulandıran video karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

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