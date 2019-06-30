Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz."
Kaynak: AA
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