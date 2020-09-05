Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı, Erdoğan açılış töreninde konuşma yaptı.

05.09.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı, Erdoğan açılış töreninde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı (1)

Kaynak: AA

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