Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin açılışını yapıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin açılışını yapıyor

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hastanemizle ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin açılışını yapıyor
05.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:01

İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak hizmet verecek olan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin ilk etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bugün açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanenin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz atılımların ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde öğrendik. Koronavirüs salgını döneminde daha iyi anlaşıldı. Büyük devletlerin ne durumlara düştüğünü gördük. Maddi zenginliğin sosyal adalet olmadığını görmüş olduk.

"HERKESİ SALGINI ORTADAN KALDIRMA SEFERBERLİĞİNE DAVET EDİYORUM"

Salgın döneminde bir çok sağlık merkezini hayata geçirdik. Son dönemde artan vaka ve yoğun bakın sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayakta. Maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Maske takmayı ihmal etmeyin aksi takdirde sonu ölüme gidebilir. Herkesi salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 ÜLKESİ ARASINA SOKMAKTA KARARLIYIZ"

Ülkemize karşı husumetlerini ifşa edenlerin darbe senaryolarını birer birer yırtıp çöpe attık. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız. Hakikatleri karşımızdakilerde çok iyi görüyor. Her mesajımızda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu hep söyledik. Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacakları gücü vardır. Ya diplomasiyle ya da sahada acı tecrübelerle anlayacaklar."

Kaynak: AA

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