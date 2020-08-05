Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşünü YÖK'e bildirdi: "Açıköğretim psikoloji programlarının kapatılması...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşünü YÖK'e bildirdi: "Açıköğretim psikoloji programlarının kapatılması...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşünü YÖK'e bildirdi:
05.08.2020 22:48 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:46

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirdiğini açıkladı. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 'psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde' bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen 'açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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