Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz.
21.09.2019 13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz."
Kaynak: AA