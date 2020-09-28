Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşik Krallık'ın Doğu Akdeniz konusunda dengeli ve tarafsız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşik Krallık'ın Doğu Akdeniz konusunda dengeli ve tarafsız bir tutum sergilemesinin, diyalog ve iş birliği çabalarını desteklemesinin ortak menfaat olduğunu ifade etti.