Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi.
AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göktuğ projesinde geliştirilen görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı