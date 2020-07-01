Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 ayda hafız olan görme engelli 11 yaşındaki Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.
01.07.2020 21:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 ayda hafız olan görme engelli 11 yaşındaki Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da hazır bulundu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşti.
(İHA)
Kaynak: İHA