Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da hazır bulundu. Kaynak: AA