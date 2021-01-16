Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu.