Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafenin öneminin kalmadığına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafenin öneminin kalmadığına...

Programın yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu.

12.09.2020 20:23 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:29

Programın yapıldığı salon ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafenin öneminin kalmadığına...

Kaynak: AA

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