Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gönül seferberliği " dedi, Diyarbakır teşkilatı startı Kulp'tan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partinin 81 il ve ilçelerdeki teşkilatlarına yönelik 'Halka daha fazla dokunun" yönündeki mesajlarına anlamlı cevap AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partinin 81 il ve ilçelerdeki teşkilatlarına yönelik 'Halka daha fazla dokunun" yönündeki mesajlarına anlamlı cevap AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla Diyarbakır'daki Ak Parti'ye ait tüm il kademeleri, belediye başkanları, 17 ilçenin başkanları, 17 ilçenin kadın kolları başkanları, 17 ilçenin gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu büyük bir kalabalık grup Kulp ilçesine çıkarma yapıldı. Merkeze en uzak ilçe olan 130 kilometre mesafedeki Kulp'a gelen İl Başkanı Aydın ve beraberindekiler, ilçe merkezi ve kırsal bölgelere dağılarak 21 yerleşim yerine ait 21 ayrı lokasyonda aynı anda program gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya geldiler.

Pandemi kurallarına riayet edilerek yapılan ziyaret ve buluşmalarda vatandaşların beklentileri, sorun ve taleplerini dinleyen 21 ayrı grup halindeki partililer; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek her koşulda milletin emrinde olduklarının altını çizdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin halk ve gönül hareketi olduğunu belirterek, merkez ve kırsal demeden karış karış gezerek bu davanın sahibi olan milletle buluşarak 2023 hedefleri için büyük bir ruh ve heyecanla sahada olacaklarını ve Diyarbakır'ın her köşesinde varlıklarını en güçlü şekilde göstermeyi amaçladıklarını söyledi. İl Başkanı Aydın ve diğer 20 partili grup, farklı yerlerde eş zamanlı olarak yapılan ziyaretlerde, kimi zaman esnaflarla bir araya gelip taleplerini dinledi, bazı yerlerde de vatandaşların taziyelerine katılarak başsağlığı dileyip dua ederek acılarını paylaştı.

"AK Parti milletin kendisidir" diyen Başkan Aydın, "Gecesini gündüzüne katarak milletimizin huzuru ve refahı için çalışan Cumhurbaşkanımız ve liderimizin ilan ettiği 2023 hedeflerine bölgemizi en iyi şekilde hazırlamak ve bu davanın sahibi olan milletimizin gönlüne dokunmak için hep sahada olacağız" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan Kulp buluşmasında vatandaşlar AK Partililere yakın ilgi gösterdi.

Aydın ve beraberindekiler bazı kırsal yerleşim yerlerine yürüyerek ulaşarak yolda karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı