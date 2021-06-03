Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gönül seferberliği " dedi, Diyarbakır teşkilatı startı Kulp'tan verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gönül seferberliği " dedi, Diyarbakır teşkilatı startı Kulp'tan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gönül seferberliği ' dedi, Diyarbakır teşkilatı startı Kulp'tan verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partinin 81 il ve ilçelerdeki teşkilatlarına yönelik 'Halka daha fazla dokunun" yönündeki mesajlarına anlamlı cevap AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partinin 81 il ve ilçelerdeki teşkilatlarına yönelik 'Halka daha fazla dokunun" yönündeki mesajlarına anlamlı cevap AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla Diyarbakır'daki Ak Parti'ye ait tüm il kademeleri, belediye başkanları, 17 ilçenin başkanları, 17 ilçenin kadın kolları başkanları, 17 ilçenin gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu büyük bir kalabalık grup Kulp ilçesine çıkarma yapıldı. Merkeze en uzak ilçe olan 130 kilometre mesafedeki Kulp'a gelen İl Başkanı Aydın ve beraberindekiler, ilçe merkezi ve kırsal bölgelere dağılarak 21 yerleşim yerine ait 21 ayrı lokasyonda aynı anda program gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya geldiler.

Pandemi kurallarına riayet edilerek yapılan ziyaret ve buluşmalarda vatandaşların beklentileri, sorun ve taleplerini dinleyen 21 ayrı grup halindeki partililer; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek her koşulda milletin emrinde olduklarının altını çizdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin halk ve gönül hareketi olduğunu belirterek, merkez ve kırsal demeden karış karış gezerek bu davanın sahibi olan milletle buluşarak 2023 hedefleri için büyük bir ruh ve heyecanla sahada olacaklarını ve Diyarbakır'ın her köşesinde varlıklarını en güçlü şekilde göstermeyi amaçladıklarını söyledi. İl Başkanı Aydın ve diğer 20 partili grup, farklı yerlerde eş zamanlı olarak yapılan ziyaretlerde, kimi zaman esnaflarla bir araya gelip taleplerini dinledi, bazı yerlerde de vatandaşların taziyelerine katılarak başsağlığı dileyip dua ederek acılarını paylaştı.

"AK Parti milletin kendisidir" diyen Başkan Aydın, "Gecesini gündüzüne katarak milletimizin huzuru ve refahı için çalışan Cumhurbaşkanımız ve liderimizin ilan ettiği 2023 hedeflerine bölgemizi en iyi şekilde hazırlamak ve bu davanın sahibi olan milletimizin gönlüne dokunmak için hep sahada olacağız" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan Kulp buluşmasında vatandaşlar AK Partililere yakın ilgi gösterdi.

Aydın ve beraberindekiler bazı kırsal yerleşim yerlerine yürüyerek ulaşarak yolda karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet etti. - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gönül seferberliği ' dedi, Diyarbakır teşkilatı startı Kulp'tan verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gönül seferberliği ' dedi, Diyarbakır teşkilatı startı Kulp'tan verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gönül seferberliği ' dedi, Diyarbakır teşkilatı startı Kulp'tan verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Demet Evgar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gönül seferberliği " dedi, Diyarbakır teşkilatı startı Kulp'tan verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 14:59:14. #1.13#

title