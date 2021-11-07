Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gölgesinde huzur bulduğumuz bayrak hepimizin ortak bayrağıdır"

BATMAN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma programının görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Kutuplaştırmanın değil kucaklaştırmanın peşinde koştuk. Bölmenin değil birleştirmenin gayreti içinde olduk. Fitneyi değil kardeşliğimizi güçlendirmek için çalıştık. Türkiye tüm renkleriyle hepimizin ortak vatanıdır dedik. Gölgesinde huzur bulduğumuz bayrak hepimizin ortak bayrağıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma programının görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında gençleri selamlayarak, "Bu güzel atmosferde gönüllerimizi buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında kütüphanemize adını veren şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı yad ediyorum. Aynı şekilde milletimize hizmet ederken bölücü terör örgütü tarafından alçakça katledilen tüm kamu görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

"Batman'da bugün müstesna bir gün geçiriyoruz"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Şehitlerimizin uğrunda canını feda ettikleri vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bunu da son 19 yıldır olduğu gibi yine ülkemize yeni hizmetler yeni eserler kazandırarak yapacağız. Nitekim Batman'da bugün müstesna bir gün geçiriyoruz. Önce ülkemizin gurur abidelerinden olan Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralini hizmete almanın heyecanını yaşadık. Ülkemizin en büyük dördüncü hidroelektrik yatırımı olan Ilısu projesi hakikaten Batman'ımıza çok yakıştı" şeklinde konuştu.

"19-20 yılda biz Batman'ı inşa ettik"

Gençlere 20 yıl önce Batman'da mitinglere geldiğini söyleyen Erdoğan, "Sevgili gençler, şöyle düşünüyorum 20 yıl önce ben Batman'da mitinglere gelmiştim ve yaptığım mitinglerle o günkü Batman bugünkü Batman mukayesesi kabil değil. O günkü Batman nerede, bugünkü Batman nerede? Tabi sizler şimdi yaş itibarıyla 20 yaş civarındasınız. O günkü Batman'ın sizin hatırlamanız, anmanız mümkün değil. Fakat ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. 30 yaşlarında bir genç olarak buralarda mitinge geldim. O günden bugüne bu Batman nasıl bu hale geldi? 19-20 yılda biz Batman'ı inşa ettik. Şu anda Batman'da üniversite var, hastanemizi yaptık. Şimdi de 500 yataklı yapıyoruz ve değişik ilçelerde de yaptığımız hastaneler var. Bütün bunlarla beraber yollar. Batman'da o zaman bölünmüş yol olarak sadece 30 kilometre yol vardı ama biz bunun üzerine 149 kilometre daha bölünmüş yol inşa ettik. Hepsini geç bir tarafa Batman'da o zamanlar böyle bir havalimanı yoktu. Ha vardı. Ne vardı biliyor musunuz? Sadece bir NATO pisti vardı. NATO pistinin yanında da bir tente vardı, terminal değil. O tentenin altından uçağa binersiniz. Böyle bir durum vardı. Şu anda Batman'ın altyapısıyla üstyapısıyla düşünün hiçbir şeyle mukayese edilemez" dedi.

TOKİ'nin yaptığı konutlar ile Ilısu'da inşa ettikleri villalar hakkında konuşan Erdoğan, "Bunların yapılmaması için neler yapmadılar ki, durdurmak için neler yapmadılar ki. Fakat biz azmimizden zerre kadar taviz vermedik. Onu da bir kenara biliyorsunuz oradaki tarihi eserleri yerlerinden aldık ve şu andaki yeni yerlerine taşıdık. Hele hele bir de o Küçük Saray. Küçük Saray'ı 6 metre yükseltmek suretiyle yeni yerine naklettik" dedi.

"Kültür ve turizm noktasında burası bir çekim alanı haline gelecek"

Kendilerine "Niye yapıyorsunuz ya. Başka işiniz yok mu" diyenlerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapıyoruz. Çünkü, kültür ve turizm noktasında burası bir çekim alanı haline gelecek. Nasıl olsa havalimanımız da var bütün bunlarla beraber gelip buraları görmek isteyenler olacak. Bu barajın içinde bu işi nasıl yaptılar, bunları nasıl inşa ettiler. O köprüler vesaire. Bunlar nasıl yapıldı? Bütün bunların hepsi bir aşk işidir gençler. Neşet Ertaş 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyor. Ben de aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır diyorum. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Batmanlı kardeşlerimizin bugün yollara, meydanlara sığmayan sevgisine mazhar olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün meydan bambaşkaydı ve gerçekten bugüne kadar yaptığımız mitinglerin en muhteşemini bugün yaptık. Bugün bir kez daha bizi aşkla bağrına basan tüm Batmanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim uhuvvetimize daim eylesin" şeklinde konuştu.

"Kutuplaştırmanın değil kucaklaştırmanın peşinde koştuk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan, kökenine, diline, inancına bakmadan aynı samimiyetle sevdiklerini, 84 milyonun tamamının eşit ve aynı hürmet ile hizmete layık olduğunu aktararak, "İktidarda 19 yılını tamamlamış bir kadro olarak hep bu anlayışla hareket ettik. Biz batıya hangi yatırımı yaptıysak doğuya da güneydoğuya da aynı yatırımları yaptık. Eğitimde, sağlıkta aynı, yollarda aynı. İnsanımızı ayrıştırmadık. Yolları yaparken oralarda çalışan bütün o mühendisleri, mimarları oraları zindan eden bu HDP değil mi, bu PKK değil mi? Bunlar oralarda bizim bu kardeşlerimizi şehit etmediler mi? Benim Aybüke öğretmenimin ne günahı vardı ya. Burada Kürt yavrularımızı eğitmiyor muydu? Şehit ettiler. Necmettin Hoca'nın ne günahı vardı. Genç yaşta öğretmen olarak buralara geldi ve burada şehit ettiler. Aynı şekilde nice kaymakamları onlar şehit etmediler mi? Dolayısıyla yapacak çok işimiz var. İstismar siyasetine prim vermedik ama onlar verdi. Kutuplaştırmanın değil kucaklaştırmanın peşinde koştuk. Bölmenin değil birleştirmenin gayreti içinde olduk. Fitneyi değil kardeşliğimizi güçlendirmek için çalıştık. Türkiye tüm renkleriyle hepimizin ortak vatanıdır dedik. Gölgesinde huzur bulduğumuz bayrak hepimizin ortak bayrağıdır. Günde beş vakit semalarımızı süsleyen ezanlar hepimizin ortak değeridir dedik. 'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşımız 84 milyonun ortak hissiyatının sembolüdür. Peki HDP için öyle mi? Parlamentoda İstiklal Marşı okunurken onlar İstiklal Marşı'nı okumuyorlar. Bunları çok çok iyi öğrenmeli ve anlatmalıyız. Adeta duru suya bir taş atarsınız, dalga dalga böyle kenara doğru gider ya işte şimdi sizler de bu duru suya atılan o taş gibi bütün her yere, tüm genç arkadaşlarınıza bunları anlatmanız lazım" dedi.

"Terörün gölgesi üzerimizden kalktıkça gençlerimiz geleceğe çok daha güvenle, umutla bakıyor"

"Yüreğinde memleket sevdası olan, bu topraklara dair hayalleri ve hedefi bulunan, Türkiye merkezli düşünen herkesin, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır" diyen Erdoğan konuşmasının devamında, "Türkiye belli kalıplara, belli ideolojik bağnazlıklara hapsedilemeyecek kadar büyük, zengin, özgün bir ülkedir. Özellikle gençlerimizin dinamizmini heyecanını kendilerini, ülkelerini ve dünyayı tanıma azimlerini kıymetli buluyoruz. Gittiğimiz her yerde onların coşkusuna şahit oluyoruz. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde üç beş yıl öncesine göre gerçekten farklı bir atmosfer mevcut. Türkiye bölücü terör örgütünün baskı, şiddet ve zulmünden kurtuldukça yatırımlar hız kazanıyor. Terörün gölgesi üzerimizden kalktıkça gençlerimiz geleceğe çok daha güvenle, umutla bakıyor. Tek parti faşizminin bölgedeki kardeşlerimizin gönlünde ve zihninde açtığı yaralar kapandıkça kardeşliğimiz de güçleniyor. Bölgemizde güvenliğin ve huzurun tesisiyle turizmden istihdama kadar her alanda tarihi bir yükseliş yaşanıyor. İşte Diyarbakır işte Mardin işte şimdi Ilısu. Buralara İnşallah turizm ciddi manada yüklenecek. Yine bir zamanlar teröristlerin kestiği yollarda artık insan ve yük taşımacılığı aralıksız sürüyor. Bölgemize hakim olan bu kalkınma, özgürlük ve kardeşlik iklimini inşallah daha da tahkim edeceğiz. Göz aydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin her ilinde artık üniversite olduğunu söyleyen Erdoğan, "Batmanlı genç üniversite için buradan kalkıyor, nereye gidiyordu? ya Ankara'ya ya İstanbul'a. Yani batıda herhangi bir yere gidiyordu. Şimdi biz üniversiteyi Batmanlı gencin ayağına getirdik. Bunu yaptık. Sizlerden tek beklentimiz var; devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır. Yeter ki siz birlik ve beraberliğinizden taviz vermeyin, yeter ki siz aranıza fitne tohumlarının ekilmesine müsaade etmeyin. Yeter ki siz ağızlarını her açtıklarında millete karamsarlık aşılayan şeamet tellallarına itibar etmeyin. Gerisi muhakkak gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. - İSTANBUL