Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.