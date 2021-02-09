Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu...
09.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin