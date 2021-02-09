Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu...

09.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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