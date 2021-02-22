Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını da görmemiz gerekiyor"
22.02.2021 19:50 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:56
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim etmesi İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim etmesi İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.(4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez