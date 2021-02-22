Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Göçmenler konusunda) İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Göçmenler konusunda) İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır"

22.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:35

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Göçmenler konusunda) İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Göçmenler konusunda) İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Göçmenler konusunda) İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Göçmenler konusunda) İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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