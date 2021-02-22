Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Göçmenler konusunda) İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır"

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.