Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Göçmenler konusunda) İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır"
22.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:35
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı