Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

24.08.2020 19:56 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:02

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos tarihi öncesinde tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini de 31 Aralık 2020'ye erteliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye...

Kaynak: AA

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