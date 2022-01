Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (3)

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Belediyesi önünde düzenlenen Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, terörle mücadeleye değinerek, "Yılmadan, usanmadan 'biz bunların inlerine gireceğiz' dediğimizde, bunların bazıları dalgasını geçiyordu ama şimdi hepsi süt dökmüş kediye döndü. Ülkemizdeki kimi çevreler üzüntüyle belirtmek isterim ki bu gavurların değirmenine su taşımak için adeta birbiriyle yarıştılar." diye konuştu.

CHP'nin başını çektiği bu kesimlerin ülkenin ve milletin felaketi üzerinden kendi çıkarlarını inşa etmenin peşine düştüğünü ifade eden Erdoğan, "Hamdolsun başaramadılar, başaramayacaklar." diye konuştu.

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bunların üzerine gittiklerini ve gitmeye devam edeceklerini belirterek, yaşanılan her hadisenin millete bunların gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün vesayetin yanında yer alarak demokrasiye ihanet etmişlerdi. Dün terör örgütlerine payandalık yaparak vatanın bütünlüğüne göz dikmişlerdi. Dün darbecilere yancılık yaparak istiklalimizi karartmaya kalkmışlardı. Dün sınır ötesi harekatlarımıza karşı çıkarak bekamıza kastetmişlerdi. Dün ekonomimize yönelik tuzaklara destek vererek aşımıza zehir atmaya niyetlenmişlerdi. Bugün de aynı gaflet, dalalet, ihanet çizgisinde yürümeyi sürdürüyorlar. Yalanla, iftirayla, çarpıtmayla gerçekleri gizleyerek, hakikatleri ters yüz ederek milleti kandıracaklarını sanıyorlar. Halbuki bunlar daha kendi partilerini yönetmekten acizler. Bunlar kendi belediyelerinde şehirlere hizmet vermekten acizler. Bunlar ülkenin milli çıkarlarını içeride ve dışarıda savunmaktan acizler. Bunlar milletin geleceği için en küçük bir hayal kurmaktan, vizyon belirlemekten, proje üretmekten acizler. Çünkü bunlar milletimizin 'ver yiyem, ört yatam, bekle canım çıkmasın' diye tarif ettiği türün mensuplarıdır. İşte bunun için de hiçbir zaman iflah olmamışlardır ve olmayacaklardır. Bunları söylerken yaşadığınız sıkıntıları, yaptığınız fedakarlıkları, altına girdiğiniz yükleri görmezden gelmiyoruz. Tam tersine hepsinin farkındayız, hepsini de yakından takip ediyoruz, hepsinin de çözüm yollarını arıyor, buluyor ve hayata geçiriyoruz."

"Kuru tekrar istikrara kavuşturduk"

Geçen yıl 20 Aralık'a kadar döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmaya değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önünü nasıl kestiğimizi 20 Aralık itibariyle biliyorsunuz. Önce piyasanın kendi dinamikleri içinde bu dalgalanmanın durulmasını bekledik. Baktık, bu iş milletimize ciddi zararlar verecek bir yere doğru gidiyor hemen tedbirlerimizi aldık, mekanizmalarımızı kurduk ve kuru tekrar istikrara kavuşturduk. Enflasyonun sizlerin üzerinde ciddi bir yük haline dönüştüğünü biliyoruz, görüyoruz. Faizle mücadelemi biliyorsunuz, faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek. Asgari ücrette verdiğimiz sözü tuttuk mu? Tuttuk ve 4 bin 250 liraya asgari ücreti çıkardık mı? Çıkardık. Memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla insanımızı enflasyona ezdirmedik."

Erdoğan, iki büyük hassasiyetleri olduğunu belirterek, "Birincisi ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır. Çünkü can güvenliğiniz yoksa diğer her şey anlamsız hale gelir. İkinci hassasiyetimiz de insanlarımızın geçim kapısını yani istihdamı ayakta tutmak ve sürekli geliştirmektir. Çünkü işiniz varsa, geliriniz varsa, fiyatlar bir parça yükselmiş de olsa hayatınızı sürdürebilir, önünüzü ancak görebilirsiniz. Ama işinizi kaybettiğinizde, fiyatların yüksekliğinin, düşüklüğünün hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü geliriniz tamamen kesiliyor." dedi.

"Bizimle beraber bu yolda yürümelerini istiyorum"

Bu anlayışla ekonomi programını yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme üzerine bina ettiklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Döviz kuru istikrara kavuşur, enflasyon düşer, pahalılık ortadan kalkar. Bunların hepsi de gelip geçicidir ama üretimde, istihdamda, ihracatta yakaladığımız başarılar kalıcıdır. Yapılan her yatırım, açılan her üretim ve hizmet tesisi nesiller boyunca ülkemize ve insanlarımıza kazandırmaya devam edecektir. Milletimden bu noktada bizimle beraber bu yolda yürümelerini istiyorum. Nasıl demokrasimizi, güvenliğimizi, altyapımızı, bölgesel ve küresel siyasi gücümüzü iftihar verici bir seviyeye çıkardıysak inşallah yakında ekonomide de benzer bir başarıya hep birlikte imza atacağız.

Ordu, Giresun havalimanı. Hiç aklımızdan geçer miydi burada böyle denizin üzerinde bir havalimanı yapılacak. Şimdi bu havalimanı yapıldı mı? Yapıldı. Samsun-Sarp, bu sahilde böyle bir otoyol yapılacağı aklınızdan geçer miydi? Kim yaptı? Biz. Nerede diğerleri? Onlar laf üretir, biz iş üretiriz. Farkımız bu.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeden aldığımız her nefes, içtiğimiz her yudum su, yediğimiz her lokma bize zehirdir. Ne zaman ki ülkemizi bu hedefimize de ulaştıracağız işte o vakit evlatlarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülkeyi gururla teslim edebiliriz."

Erdoğan, bugüne kadarki her mücadelelerinde yanlarında olan Giresun'un bu kutlu yolda desteğini esirgemeyeceğine inandığını ifade etti.

Toplu açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışını beraberindeki protokol üyeleri ve çocuklarla kurdele keserek açtı.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Nurettin Canikli, Çiğdem Karaaslan ve Ömer İleri katıldı.

