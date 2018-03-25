Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da...(3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de rejim güçlerinin bombaları altında yaşam mücadelesi veren Doğu Guta şehrinden bu sabah bir lider hanımefendinin mektubunu aldığını belirterek"'Ne olur sayın Cumhurbaşkanım, Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın' diyor. 'Artık bizim dayanma gücümüz kalmadı' diyor. '250 bin kişilik Doğu Guta'da şuanda 20 bin kişi kaldık' diyor. Herkes Doğu Guta'yı terk ediyor, boşaltıyor bizimde akıbetimiz ne olacak belli değil' diyor" dedi.

Partisinin Giresun İl Kongresi'ndeki konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin başarıları ile dünya siyasetinde örnek alınan bir siyasi parti haline geldiğine vurgu yaptı. Erdoğan "Son 15 yılda nasıl ülkemizin en büyük imkanı AK Parti gibi bir iktidar tarafından yönetilmekse maalesef en büyük talihsizliği de Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır. Bu bizim için talihsizliktir. Türkiye'de bunca hizmeti hayata geçirirken aynı zamanda dünyanın en çapsız ana muhalefet partisi ile de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Biz Türkiye'yi hedefleri ile buluşturmanın kavgasını verirken, ana muhalefet ise sanal gündemlerle milletimizi oyalamaya çalışıyor. Biz birkaç cephede birden istikbal ve istiklal mücadelesi yürütürken, CHP ve başındaki zat iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle çok daha vahimi FETÖ'nün eline tutuşturduğu paçavralar ile siyaseti rehin almaya çalışıyor. Şöyle geçmiş 15 seneyi gözlerimizin önüne getirelim. Bunların milletin ve ülkenin faydasını herhangi bir tekliflerini duydunuz mu'Allah aşkına bunların özellikle 15 yılda siyasetin kalitesini artıracak bir tartışma açtıklarına şahit oldunuz mu' Bir ara gündemleri Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafını kim yere indirdiğini bulmaktı. 40 yıllık dedektiflere taş çıkartan araştırmalar yaptılar. Sonuçta fotoğrafı kimin indirdiğini bulmaya başardılar. Ardından Atatürk'ün askeri mi yoldaşı mı olduklarının kavgasını verdiler, günlerce bu meseleyi konuştular. Sandalyelerin havada uçuştuğu, yumrukların konuştuğu edebe ahlaka sığmayan üslupla yürütülen tartışmanın sonunda içlerindeki marjinalleri rahatsız etmeyecek şöyle ortaya karışık bir karara vardılar. Hatırlayın bir dönem bunlar PYD ve YPG'yi yurt içinde ve yurt dışında aklama seferberliğine çıkmışlardı. Milletvekilleri ile parti sözcüleri ile genel başkanlarıyla bölücü örgütten devşirdikleri il başkanlarıyla ekran ekran dolaşıp YPG ve PYD örgütüne methiyeler sıralıyorlardı" diye konuştu.

Atatürk'ün ardından İnönü'nün CHP'nin başına geçtiğinde yaptığı icraatları tek tek sıralayan ve "Bay Kemal bunlardan haberin var mı '" diyerek CHP liderine seslenen Erdoğan, AK Partili gençlere de "Sizlerde bunu bazı onların ininde, izinde yürüyenlere anlatın. Bunlar önemli" ifadelerini kullandı.

"Esed'e gösterdikleri sempatinin 10'da birini o zalimin bombaları altında can veren Suriye'yi kardeşlerimize göstermediler"

"Bugünün Afrin raporunu sizlere vereyim" diyerek başladığı cümlesini bölücü örgütün Suriye kolunun sadece Afrin'den ülkemize 700'ün üzerinde saldırı ve taciz düzenlediği günleri hatırlatarak sürdüren Erdoğan, şunları söyledi:

"O günlerde CHP 'PYD'ye terör örgütü demek için elimizde yeterli delil yok' tezini savunuyordu. Sınır ötesi operasyonlarımızı başlattığımızda, ordumuzun Suriye'deki terör bataklıklarını kurutmasının önüne geçmek için seferber oldular. Baktılar bunlar bir işe yaramıyor bu sefer Afrin Operasyonu'nu başka türlü sabote etmenin çabasına düştüler. Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimize saldırarak onları tahkir ederek bu kahramanlara olmadık iftiralar atarak Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısını gölgelemek istediler. YPG, PYD terör örgütüne gösterdikleri hüsnüniyetin binde birini Mehmetçiklerimizle omuz omuza çarpışan Özgür Suriye Ordusuna göstermediler. Mehmetçiğimizle birlikte bunlar hayatlarını koydular. Özgür Sriye Ordusu bu mücadelyi sürdürürken bunlar PYD'ye, YPG'ye vermiş oldukları desteği Özgür Suriye Ordusu'na vermediler. O beğenmedikleri Özgür Suriye Ordusu mensupları Fırat Kalkanı Hareketi'nde 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şuana kadar 302 şehit verdi. 7 yıldır 1 milyon masumu hunharca katleden eli kanlı bir diktatöre duydukları sevginin yani Esed'i kastediyorum. Ona duydukları sempatinin onda birini o zalimin bombaları altında can veren Suriye'yi kardeşlerimize göstermediler. Nasır tutmuş kalpleri bir gün olsun Suriye'yi mazlumlar için hüzünlenmedi. Lal olmuş dilleri bir gün olsun hunharca katledilen çocuklar için tepki vermedi. Doğu Guta'da bu sabah oradan bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. 'Ne olur sayın Cumhurbaşkanım Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın' diyor. 'Artık bizim dayanma gücümüz kalmadı' diyor. '250 bin kişilik Doğu Guta'da şuanda 20 bin kişi kaldık' diyor. 'Herkes Doğu Guta'yı terk ediyor, boşaltıyor, bizim de akıbetimiz ne olacak belli değil'. Ama bu bay Kemal gibileri çark etmekte üstlerine kimse yok. Merhametsizlikte bunlar zirveyi kimseye kaptırmadılar. Bir gece öncesine kadar 'Afrin'e girmeyelim' diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ise milletimden bekliyorum."

"Bunlar yumurtadan yün kırpmaya çalışan fırsatçılar"

CHP'nin izlediği siyasete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan "Giresunlu kardeşlerimin tabiri ile bunlar yumurtadan yün kırpmaya çalışan fırsatçılar. Bu fırsatçı anamuhafetin hedeflerimize ulaşmada bize katkı sağlaması mümkün değil. Ancak ne oldu Afrin düştü, bu sefer başladılar Silahlı Kuvvetlere, Genel Kurmay'a tebrik göndermeye. Yahu sizin ufkunuz yok ufkunuz. Zerre kadar ufkunuz olsa bu yanlışın içine düşmezsiniz. İnanın bu ülkenin bir evladı olarak iktitar partisin genel başkanı olarak aynı zamanda bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak bunların çapsızlıkları karşısında utanıyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak hali hazırdaki genel başkanın elinde bu partinin düşürüldüğü durumdan ben rahatsız oluyorum. Çünkü güçlü ana muhalefet güçlü iktidar demektir. Ama bunlar bunun farkında değil. Artık krediyi tamamen tükettiler. 2019 seçimlerinde bu müflis siyasi anlayışın da sandığa gömüleceğine inanıyorum. Şimdi Afrin'in rakamını size veriyorum. Salona girerken son aldım rakam şu; 3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi" şeklinde konuştu.

"Nerde ne konuşacağımızı iyi belirleyelim"

Erdoğan, konuşması sırasında tribünlerdeki AK Partili bir grup gencin ayetler eşliğinde slogan atmasına tepki göstererek "Gençler onları siz bize bırakın. Onları inşallah kabristanlarda okursunuz. Ama siyasi bir toplantıda bunları bize bırakın. Nerde ne konuşacağımızı iyi belirleyelim. Siz onları bize bırakacaksınız. Tamam. Buralara nasıl geldiğimizi iyi bileceğiz. Türbedemiyiz'camidemiyiz'Bunları ayıracağız. Yoksa siyasi toplantıdamıyız'Biz bu milletin tümünü kucaklayacağız. Hepsini istisnasız. Benim gencim gayet güzel ayeti okuyor ama ayeti okuyamayanlar da var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından salondan ayrılarak Trabzon'a gitmek üzere statta kendisini bekleyen helikoptere doğru hareket etti. - GİRESUN