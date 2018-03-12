Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'a Gelecek

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Mart Pazar günü Giresun'a geleceğini bildirdi.

Şenlikoğlu, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın AK Parti Giresun 6. Olağan Kongresine katılacağını belirtti.

Giresun'a ve AK Parti teşkilatına yakışır, şölen havasında bir kongrenin gerçekleştireceklerini ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Kongremiz için yaptığımız hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kongremize bütün halkımızı davet ediyoruz. Giresun'a yakışır bir kongre ile Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlamak için gereken çalışmaları da hassasiyetle devam ettiriyoruz. Şimdiden gerçekleştireceğimiz Giresun il kongremizin partimiz ve ilimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Şenlikoğlu, 2023 hedeflerine daha sağlam adımlarla ulaşmak için birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Dün olduğu gibi yarın da el ele, omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz. Tek vücut halinde hareket ederek, birlik ve beraberlik içinde Büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur. 2019 seçimleri öncesi ilimizde ve tüm Türkiye'de gerçekleştirilen il, ilçe, belde kongreleri ile kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri milletimiz ile yeniden kucaklaşmamıza, yaptığımız hizmetleri anlatmamıza vesile olmuştur."